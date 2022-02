EU und Afrika: Zwei ungleiche Partner

Afrika und Europa unterscheiden sich in vielem. Was sie am Donnerstag und Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel vor allem verbindet, ist der Wunsch nach wirtschaftlichem Erfolg.

Lange wurde die Tagung vorbereitet. Durch mehrmalige Verschiebungen noch länger als ursprünglich gedacht. Im November 2017 hatte das bisher letzte Gipfeltreffen zwischen der Europäischen und der Afrikanischen Union stattgefunden, damals in der Elfenbeinküste. An diesem Donnerstag und Freitag sind die Führungsspitzen der Staaten beider Kontinente in Brüssel. Mehr Wohlstand auf beiden Seiten ist das erklärte Ziel der Veranstalter, der Europäischen und der Afrikanischen Union. Der Weg dorthin solle über ein gemeinsames Investitionspaket führen, heißt es aus Brüssel. Wo ...