EU und Arabische Liga setzen erstes Gipfeltreffen fort

Die Europäische Union und die Arabische Liga setzen am Montag ihr allererstes Gipfeltreffen fort. Im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh wollen sie über eine stärkere Zusammenarbeit sprechen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Eindämmung der illegalen Migration und der Kampf gegen den Terrorismus.

Zudem soll auch über die Konflikte in Syrien, Jemen und Libyen sowie den stockenden Nahost-Friedensprozess geredet werden. EU-Vertreter wollen auch das heikle Thema Menschenrechte ansprechen.

Zum Auftakt des zweitägigen Spitzentreffens am Roten Meer waren am Sonntag fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und andere Regierungsvertreter gereist. Österreich wird durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vertreten. Am Rande des Gipfels sind zudem bilaterale Treffen geplant.

Quelle: Apa/Dpa