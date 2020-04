EU und Großbritannien beginnen neue Brexit-Gesprächsrunde

Großbritannien und die Europäische Union haben am Montag die nächste Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen gestartet. Die Gespräche laufen die ganze Woche per Videokonferenz. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Ergebnisse informieren.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Noch bis zum Jahresende gilt eine Übergangsfrist