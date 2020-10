EU und Großbritannien nähern sich laut Diplomaten an

Großbritannien und die EU nähern sich nach Informationen aus diplomatischen Kreisen in den Gesprächen über ein bilaterales Abkommen an. In der Frage der gegenseitigen Anerkennung bei sozialversicherungspflichtigen Leistungen ist laut Diplomaten eine Einigung in greifbarer Nähe. Die jüngsten Gespräche waren demnach "mit die positivsten" bisher. Die EU sei bereit, die Verhandlungen bis spätestens Mitte November zu verlängern, um einen "No-Deal-Brexit" nach 2020 zu verhindern.

