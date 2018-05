EU und NATO: Russland soll Verantwortung für MH17 übernehmen

Die EU und die NATO haben Russland aufgefordert, Verantwortung für den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine im Juli 2014 zu übernehmen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte Moskau am Freitag in einer Erklärung auf, "seine Verantwortung zu übernehmen" und vollständig an allen Bemühungen mitzuwirken, um die Schuldfrage in dem Fall zu klären.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALEXANDER KHUDO Russland unterstellt den Ermittlern Voreingenommenheit