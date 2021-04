EU und USA appellieren an zerstrittene Polit-Lager Georgiens

Die EU und die USA haben die Parlamentsabgeordneten in Georgien zur Unterzeichnung eines Abkommens zur Beendigung der innenpolitischen Krise aufgerufen. Die in dem Text vorgeschlagenen institutionellen Reformen könnten einen wichtigen Fortschritt für die demokratische Entwicklung Georgiens darstellen und von erheblichem Nutzen für seine Bürger sein, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des Auswärtigen Dienstes der EU und des US-Außenministeriums.

SN/APA/AFP/Archiv/VANO SHLAMOV Seit Monaten kommt es in Georgien immer wieder zu Protesten