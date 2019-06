EU verlängert Krim-Sanktionen

Die EU hat die Verlängerung der Sanktionen gegen die von Russland einverleibte Schwarzmeerhalbinsel Krim beschlossen. Kreuzfahrtschiffe aus der Europäischen Union werden damit weiterhin nicht in Häfen des von der Ukraine abgetrennten Territoriums einlaufen dürfen. Zudem sollen auch die Export- und Investitionsverbote für EU-Unternehmen bis zum 23. Juni 2020 gültig bleiben.

Die Europäische Union trete "fünf Jahre nach der rechtswidrigen Annexion der Krim und Sewastopols durch Russland weiter entschlossen für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine ein", hieß es zur Begründung für die Sanktionsverlängerung. Die EU erkenne diesen Verstoß gegen das Völkerrecht nicht an und verurteile ihn weiterhin.

Vermutlich noch am Donnerstagabend beim EU-Gipfel sollte zudem die Verlängerung der auslaufenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht werden. Es galt als sicher, dass die Staats- und Regierungschefs eine entsprechende Weisung geben. Sie hatten sich 2015 darauf geeinigt, die Handels- und Investitionsbeschränkungen gegen Russland erst dann aufzuheben, wenn die Vereinbarungen des Minsker Friedensabkommens für den Ukraine-Konflikt komplett erfüllt sind. Dies ist bisher nicht der Fall.

Mit den Sanktionen soll der russische Präsident Wladimir Putin dazu bewegt werden, seinen Einfluss auf die prorussischen Separatisten in der Ostukraine für eine Beilegung des Konfliktes zu nutzen. Russland hatte aus Sicht seiner Kritiker die Separatisten im Bürgerkrieg auch mit Soldaten und Waffenlieferungen unterstützt.

Der russische Präsident plädierte unterdessen am Donnerstag erneut dafür, dass die Ukraine direkt mit den Separatisten im Donbass verhandeln solle. "Es gibt kein Beispiel in der modernen Geschichte dafür, dass solche Konflikte ohne direkten Dialog gelöst werden", sagte der Kremlchef in der Fernsehsendung "Direkter Draht".

Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei seinem jüngsten Besuch in Frankreich Gespräche mit den Separatisten ausgeschlossen. Stattdessen will er im sogenannten Normandie-Format - Frankreich, Deutschland, die Ukraine und Russland - verhandeln.

Seit April 2014 stehen Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk an der Grenze zu Russland unter Kontrolle von Aufständischen. Bei Kämpfen zwischen Regierungseinheiten und den Rebellen wurden nach UN-Schätzungen rund 13.000 Menschen getötet. Ein Friedensplan liegt seit langem auf Eis.

Quelle: Apa/Dpa