EU vertagt Entscheidung über Skopje und Tirana auf Oktober

Die EU-Europaminister wollen im Oktober eine "klare und substanzielle Entscheidung" über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit den Kandidatenländern Nordmazedonien und Albanien treffen. Dies teilte Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag im Anschluss an den Ministerrat in Luxemburg mit.

"Bitte warten" heißt es für die zwei Bewerber vom Balkan