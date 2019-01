EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Familienbeihilfe

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen verurteilte die Anpassung der österreichische Familienbeihilfe. Die EU-Kommission habe sich am Donnerstag für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich in Form eines Aufforderungsschreiben entschieden, sagte Thyssen in Brüssel. "Indexierung ist zutiefst unfair", so die Kommissarin.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Am 1. Jänner war die umstrittene Verordnung in Kraft getreten