EU verurteilt Offensive der Assad-Truppen

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die von Russland unterstützte Offensive der syrischen Regierungstruppen in der nordwestlichen Provinz Idlib scharf verurteilt. Das durch diese Angriffe entstehende "menschliche Leiden" sei "inakzeptabel", hieß es in einer Erklärung, die in der Nacht auf Freitag während des EU-Sondergipfels in Brüssel veröffentlicht wurde.

SN/APA (AFP)/RAMI AL SAYED "Menschliche Leiden" sind "inazeptabel"