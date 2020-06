EU-Videogipfel zum Corona-Aufbauplan gestartet

Der EU-Videogipfel zum milliardenschweren Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Krise hat begonnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag erstmals gemeinsam über den von der EU-Kommission vorgeschlagenen 750 Milliarden Euro Aufbaufonds und das nächste EU-Budget.

EU-Ratspräsident Charles Michel appellierte kurz davor an ihr Verantwortungsbewusstsein. "Wir haben eine kollektive Verantwortung zu erfüllen", twittert der Belgier. Nun sei die Zeit gekommen, um sich zu engagieren.

Die Verhandlungen gelten als schwierig. Bundeskanzler Kurz signalisierte am Freitag dennoch Kompromissbereitschaft. Er hoffe, dass es bereits bei einem weiteren physischen Treffen der Staats-und Regierungschefs im Juli eine Einigung gebe, sagte er vor Beginn der Videokonferenz in Wien und wünschte sich, dass der heutige EU-Videogipfel bereits eine Annäherung erbringe. Für ihn ist klar, dass die Corona-Hilfen für die Staaten eine einmalige Aktion sein müssten und man nicht eine Schuldenunion durch die Hintertür einführen dürfe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zur Bewältigung der Folgen der Coronapandemie die Schaffung eines kreditfinanzierten 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds mit dem Namen "Next Generation EU" vorgeschlagen. 500 Milliarden Euro davon sollen als Zuschüsse an die Staaten gehen, 250 Milliarden Euro als Kredite. Zurückgezahlt werden soll das Geld über das gemeinsame EU-Budget. Das Programm soll im Paket mit dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen in Höhe von 1,1 Billionen Euro verhandelt werden.

"Zusammen ist dies ein riesiger Stimulus von 1.850 Milliarden Euro", sagte von der Leyen. Dies helfe nicht nur den am härtesten von der Pandemie betroffenen Staaten, sondern auch den Volkswirtschaften, die durch den Stillstand geschwächt worden seien. Sie forderte die Europäischen Staats- und Regierungschefs dazu auf, sich "auf das große Bild" zu konzentrieren und "an einem Strang zu ziehen".

Laut dem kroatischen EU-Ratsvorsitz unterstützt die Mehrheit der EU-Länder den Vorschlag der Kommission, "weil sich zeigt, dass in Umständen, die wie in den letzten siebzig Jahren nicht gesehen haben, die Europäischen Union hinter ihren Bürgern steht", wie der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic sagte.

Die "Sparsamen Vier" - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - sind jedoch gegen die Vergabe von Zuschüssen. Kurz ließ sich am Freitag vor Beginn des Gipfels zum Verhältnis Kredite und Subventionen nicht in die Karten schauen. "Es ist ein Gesamtpaket", sagte er. Der Kanzler betonte, die EU-Hilfen müssten in Bereiche zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wie Ökologisierung und Digitalisierung und nicht in "rückwärtsgewandte Investitionen" fließen. Kurz erteilte insbesondere Ideen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder von Reisegutscheinen oder zur Bankenrettung eine Absage.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schlug dagegen schärfere Töne an. "Wir sind immer zu Verhandlungen bereit, wir können jedoch diesen Plan nicht akzeptieren. Die österreichischen Steuerzahler würden dafür zu viel und zu lang zahlen", sagte er der italienischen Tageszeitung "La Stampa".

Eine Einigung in Hinblick auf den gemeinsamen Wiederaufbau wird frühestens bei einem "physischen" Gipfel im Juli erwartet. "Zeit ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können", drängte Europaparlamentspräsident David Sassoli am Freitag. "Wir müssen sofort und beherzt handeln, denn die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die Wirtschaft in der Europäischen Union brauchen eine rasche Antwort. Die Bürger erwarten mutiges Handeln. Und wir müssen ihren Erwartungen gerecht werden."

Der Kommissionsvorschlag stelle für das EU-Parlament "einen Ausgangspunkt für Verhandlungen" dar, "hinter den wir keinesfalls zurückgehen werden", so Sassoli. Einiges sei noch zu verbessern, damit es zu wirklich positiven Auswirkungen auf das Leben der Bürger komme. "Wir dürfen niemanden zurücklassen", so Sassoli.

