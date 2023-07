EU-Vize Timmermans will Premier der Niederlande werden

Der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans will für das neue rot-grüne Bündnis in seiner niederländischen Heimat als Spitzenkandidat bei der vorgezogenen Parlamentswahl im November antreten. Das teilte er dem niederländischen TV-Sender NOS am Donnerstag mit. Seine sozialdemokratische Partei und die grüne Partei Groenlinks hatten erst vor wenigen Tagen entschieden, erstmals mit einer gemeinsamen Liste bei der Parlamentswahl anzutreten.

BILD: SN/APA/ANP/MARCEL VAN HOORN Timmermans will niederländischer Premierminister werden