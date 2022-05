EU vor Einigung auf Ölembargo gegen Russland

Kurz vor Beginn des EU-Sondergipfels am heutigen Montag zeichnet sich eine Einigung auf ein abgestuftes Ölembargo ab. Öllieferungen über Pipelines sollen nach einem Entwurf der Gipfelerklärung von dem Embargo zunächst ausgeschlossen werden. Das sechste Sanktionspaket gegen Russland im Ukraine-Krieg solle so schnell wie möglich beschlossen und umgesetzt werden, heißt es in dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER EU berät bei Sondergipfel über Folgen des Ukraine-Kriegs