EU-Wahl begann in den Niederlanden

Als erster EU-Staat haben die Niederlande am Donnerstag die Europawahl eingeläutet. Am Flughafen Amsterdam Schiphol öffnete bereits um 5.00 Uhr früh ein Wahllokal, auch am Hauptbahnhof der Stadt ist schon ab 6.30 Uhr die Stimmabgabe möglich. Knapp 13 Millionen Menschen sind in den Niederlanden zur Abstimmung aufgerufen. Auch in Großbritannien wird schon am Donnerstag gewählt.

SN/APA (AFP/ANP)/MARCEL VAN HOORN Im europaweiten Fokus steht Frans Timmermans