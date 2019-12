EU warnt Maltas Politik vor Einmischung in Mordermittlungen

Die EU-Kommission hat die maltesische Regierung davor gewarnt, sich in die Ermittlungen zum Mord an der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia einzuschalten. Die für die Rechtsstaatlichkeit in den EU-Staaten zuständige Kommissionsvize Vera Jourova habe Justizminister Owen Bonnici in einem Telefongespräch vor "politischer Einmischung" gewarnt, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Muscat hat seinen Rücktritt für Jänner angekündigt