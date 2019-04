EU wartet, Briten streiten

Mit Wut, Empörung und Rebellion reagierten die Hardliner in der eigenen Partei auf Theresa Mays Brexit-Angebot an die Opposition. In Brüssel wartet man nun auf neue Signale aus London.

SN/afp Vor dem EU-Parlament gab sich Kommissionspräsident Juncker pessimistisch und setzte den streitenden Briten eine letzte Frist.