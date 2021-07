EU-weiter "Grüner Pass" in Kraft getreten

Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist mit Donnerstag in Kraft getreten. Damit kann über einen QR-Code nachgewiesen werden, dass eine Person gegen Corona geimpft bzw. negativ getestet wurde oder eine Infektion überstanden hat. Das Zertifikat wird in allen 27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein anerkannt. Das Reisen innerhalb Europas soll damit einfacher werden. Dennoch gibt es unterschiedliche Auflagen bei der Einreise in die Staaten.

SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Unterschiedliche Einreiseregeln bleiben trotz EU-Covid-Zertifikat