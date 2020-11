EU weitet Weißrussland-Sanktionen auf Unternehmen aus

Die EU will ihre Sanktionen im Weißrussland-Konflikt auf den Wirtschaftsbereich ausweiten. Die EU-Außenminister einigten sich am Donnerstag darauf, die Strafmaßnahmen auf "Institutionen, Unternehmer und Firmen" auszudehnen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag.

Die EU hat bisher wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weißrussland Sanktionen gegen 55 Verantwortliche für Gewalt gegen Demonstranten und für Wahlbetrug verhängt, darunter auch Staatschef Alexander Lukaschenko. Quelle: Apa/Ag.