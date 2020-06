EU-Wiederaufbaufonds für Merkel Mittel gegen EU-Spaltung

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat den geplanten milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds in der Coronakrise als Mittel gegen Radikale und Spaltung in Europa verteidigt. "Wir dürfen nicht naiv sein: Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen, warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin.

