EU will 3,5 Mio. Euro für Flüchtlinge in Bosnien geben

Die EU hat finanzielle Hilfe für hunderte Flüchtlinge im Nordwesten Bosniens in Aussicht gestellt, die nach dem Brand ihres Lagers obdachlos geworden sind. Der Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Sonntag an, dass die EU bereit sei, zusätzliche 3,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe an Bosnien zu zahlen. Gleichzeitig forderte er das Land auf, ein neues Flüchtlingslager für die derzeit obdachlosen Menschen zu errichten.

SN/APA (AFP)/ELVIS BARUKCIC Obdachlose Flüchtlinge in Bosnien