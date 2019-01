EU will am Donnerstag Familienbeihilfe-Verfahren starten

Die EU-Kommission will an diesem Donnerstag ein EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen der von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland starten. Wie die APA in Brüssel erfuhr, soll das Verstoßverfahren im schriftlichen Prozedere durchgehen.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Seit Dezember ist das Gesetz im Amtsblatt veröffentlicht