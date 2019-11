EU will Atomabkommen mit dem Iran weiter umsetzen

Die EU hält am Atomabkommen mit dem Iran fest. "Wir wünschen uns weiter eine vollumfängliche Umsetzung des Abkommens", sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag beim EU-Außenministerrat in Brüssel. "Auch wenn es immer schwieriger wird, es einzuhalten". Derzeit warte man auf einen Bericht der IAEA-Kontrollore.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Federica Mogherini wird bald abgelöst