EU will Corona-Ampel starten

Das Chaos aus Reisewarnungen soll ein Ende haben: Die Botschafter der 27 Staaten feilten an letzten Details. Am Dienstag sollen die Europaminister grünes Licht geben.

In so gut wie allen EU-Staaten steigt die Zahl der Neuinfektionen. Immer neue Einschränkungen, Reisewarnungen und uneinheitliche Reisebestimmungen machen Menschen und Wirtschaft schwer zu schaffen. Das Chaos soll ein Ende haben. Am Freitag legten die EU-Botschafter der 27 Mitgliedsstaaten in Brüssel an der Corona-Ampel letzte Hand an. Sobald die Europaminister zugestimmt haben - sie sollen das planmäßig nächsten Dienstag tun -, kann die Ampel zu leuchten beginnen.

Sie wird, wie berichtet, vier Farben haben: Grün, Orange, Rot, Grau ...