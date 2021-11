EU will den Müllexport einschränken

Europa soll mehr Verantwortung für die zerstörerischen Folgen seines Konsums übernehmen. So will es die EU-Kommission. Und setzt Soja, Rindfleisch, Palmöl und anderes auf einen Verdachtsindex.

Der Lebensstil in Europa führt dazu, dass in anderen Teilen der Welt Urwälder gerodet werden, Müllhalden das Grundwasser verpesten - und insgesamt der Ausstoß von Treibhausgasen steigt und steigt. Genau das will die EU-Kommission nun mit zwei Gesetzesvorschlägen zumindest abmildern.

Erstens sollen europäische Firmen keinen Abfall mehr in ärmere Länder außerhalb der OECD-Gruppe exportieren dürfen, außer deren Regierungen wünschen dies ausdrücklich und garantieren für die fachgerechte Entsorgung. "Unser Abfall ist unsere Verantwortung", sagt dazu Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.

