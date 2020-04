EU will gemeinsame Regeln für Ausstieg aus Corona-Auflagen

Beim schrittweisen Ausstieg aus den Corona-Auflagen will die Europäische Union mit gemeinsamen Regeln einen Fleckerlteppich verhindern. Die 27 EU-Mitgliedsländer sollten zusammen Kriterien für die Lockerung der Beschränkungen für Bürger und Wirtschaft festlegen, erklärten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel am Mittwoch in Brüssel.

SN/APA (POOL)/JOHN THYS Von der Leyen will Solidarität statt Fleckerlteppich