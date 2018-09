EU will Investitionsoffensive und Arbeitsplätze in Afrika

Die EU hat am Freitag einen Plan für eine Investitionsoffensive zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Afrika präsentiert. "Wir brauchen einen Paradigmenwechsel", betonte die EU-Außenpolitikbeauftragte Federica Mogherini bei der Pressekonferenz mit Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen und Entwicklungskommissar Neven Mimica in Brüssel. Bis 2020 soll es 44 Mrd. Euro an Investitionen geben.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND EU-Außenpolitikbeauftragte Mogherini möchte einen "Paradigmenwechsel"