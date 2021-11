EU will mit Milliarden-Plan China auf der Welt Paroli bieten

Um den Einfluss der EU in der Welt auszubauen, sollen in den nächsten sechs Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Wie aus einem Projektentwurf der EU-Kommission von Ursula von der Leyen hervorgeht, ist vorgesehen, das Geld vor allem in Projekte zur Verbesserung von umweltfreundlichen Energie-, Daten- und Transportnetzwerken zu investieren. Die Initiative soll am Mittwoch in Brüssel vorgestellt werden.

