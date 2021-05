EU will "neuen demokratischen Atem" schöpfen

Bürger sollen Schwung in die Reformdebatte bringen. Dann will Macron auf den Plan treten.

Die EU will sich reformieren. "Wir brauchen einen neuen demokratischen Atem." Auf diesen Punkt brachte es der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, als er am Sonntag im EU-Parlament in Straßburg die "Konferenz über die Zukunft Europas" eröffnete. Es sind die EU-Bürgerinnen und -Bürger, die dem Staatenbund mit ihren Ideen diesen Atem einhauchen sollen. Im Frühjahr 2022 sollen ihre Reformvorschläge vorliegen.

Dann wird wieder Emmanuel Macron auf den Plan treten. Im ersten Halbjahr 2022 hat Frankreich nicht nur die EU-Präsidentschaft ...