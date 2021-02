EU will Putins Vollstrecker ins Visier nehmen

Der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny sollen maßgeschneiderte Sanktionen folgen.

Die Elite Russlands soll getroffen werden. Projekte wie die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 können weiterlaufen. Was Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gern mit "den Dialog offen halten" umschreibt, ist auch Deutschlands derzeitige Linie. Am Montag einigten sich die EU-Außenminister darauf, maßgeschneiderte Sanktionen gegen Personen im Umkreis des russischen Präsidenten auf den Weg zu bringen. Sie sind Reaktion auf die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny. In den nächsten Wochen wird eine Liste mit Namen ausgetüftelt. Hilfreich dürften die Vorarbeiten der ...