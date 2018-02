EU will Sahel-Region stärker unterstützen

Die EU will die fünf Sahel-Staaten im Kampf gegen Terrorismus und illegale Migration stärker unterstützen. In Brüssel begann am Freitag eine Geber-Konferenz, die sowohl die Finanzierung der gemeinsamen Eingreiftruppe von Mauretanien, Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso stärken als auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region fördern soll.

Die EU wird ihre Unterstützung für die neue Truppe zur Terror- und Schleuserbekämpfung in der Sahelzone von 50 auf 100 Millionen Euro verdoppeln. Die von den Länder Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad aufgestellte Einheit leiste nicht nur für die Menschen in der Region, sondern auch für Europa eine wichtige Arbeit, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitagmorgen zum Auftakt der Geberkonferenz.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen auch vor Ort eine Perspektive haben", sagte Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel. Hintergrund ist nicht nur das Erstarken islamistischer Extremisten wie der IS-Miliz in der Region. Durch Mali und Niger laufen auch zentrale Schlepperrouten für Migranten aus Afrika in die EU.

An der Konferenz nehmen rund 50 Staaten teil, darunter auch die USA, Saudi-Arabien und Japan sowie fast alle EU-Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird erst beim informellen EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

Die sogenannten G-5-Sahel-Länder hatten einen Finanzbedarf von 400 Millionen Euro allein für die Eingreiftruppe angemeldet. Frankreich ist die führende Militärmacht in der Region, aber auch die deutsche Bundeswehr ist in Mali stationiert. Deutschland engagiert sich zudem finanziell erheblich in der Region. Die deutsche Bundesregierung plant für die Jahre 2017 bis 2020 für die Bereiche Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in den Sahel-Ländern rund 1,7 Milliarden Euro ein.

(Apa/Ag./Dpa)