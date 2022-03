EU will Ukraine-Flüchtlinge nicht mit Quoten verteilen

Die Europäische Kommission will die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der EU nicht über Umverteilung oder Quoten verteilen. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, sagte am Donnerstag in Wien: "Es gibt kein Element von Umverteilung in diesem Vorschlag" und "keine Quoten" wie während der Migrationskrise im Jahr von 2015. Sollte es zu "Ungleichgewichten" unter den EU-Staaten kommen, werde die EU wie bisher auf freiwillige Verteilung setzen.

SN/APA/BKA/DRAGAN TATIC Schinas bei der Regierungsspitze