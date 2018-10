EU will weiter Einigung mit Großbritannien zum Brexit suchen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit ausgesprochen. Sie forderten ihren Chefunterhändler Michel Barnier auf, "die Anstrengungen, eine Vereinbarung zu erzielen", fortzusetzen, hieß es nach Abschluss des Treffens aus EU-Kreisen am Mittwochabend in Brüssel.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Es wird weiter um eine Lösung gerungen