EU will zwei Mrd. Euro für Hilfe in Syrien bereitstellen

Die EU will für humanitäre Hilfe in Syrien 2019 über zwei Milliarden Euro aus ihrem Budget bereitstellen. Dies kündigte die Außenbeauftragte der Union laut einer Aussendung der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich am Donnerstag an. Die Europäische Union habe seit Beginn der Krise das syrische Volk mit insgesamt 17 Milliarden Euro humanitär und politisch unterstützt, heißt es darin.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Syrien-Konferenz in Brüssel