EU zeigt sich über Gewalt in Brasilien schockiert

Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília hat die EU sich schockiert gezeigt. "Die Europäische Union verurteilt entschieden diese schockierenden Akte politischer Gewalt und den inakzeptablen Angriff auf die Demokratie, den sie darstellen", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 EU-Staaten. In Brasilien sind noch immer über 700 Verdächtige in Gewahrsam.

SN/APA/AFP/CARL DE SOUZA Hunderte Menschen nach den Krawallen noch in Haft