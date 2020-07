EuGh kippt Datenschutzabkommen zwischen EU und USA - Schrems ist "sehr glücklich"

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag das 2016 beschlossene Datenaustauschabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, etwa über Facebook, entspreche nicht den Anforderungen des Unionsrechts, erklärte der EuGH in seinem Urteil. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft haben.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen dem österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems und Facebook Irland, dem Europa-Sitz des Unternehmens. Schrems beanstandete, dass Facebook in den USA, seinem Hauptsitz, dazu verpflichtet ist, US-Behörden wie der NSA und dem FBI die Daten zugänglich zu machen - ohne dass Betroffene rechtlich dagegen vorgehen können. Er fordert daher den Stopp der Datenübertragung zwischen Facebook Irland und Facebook Inc. in den USA.

Auf Basis sogenannter Standardvertragsklauseln (SSC) können Nutzerdaten von EU-Bürgern aber weiterhin in die USA und andere Staaten übertragen werden, urteilten die Luxemburger Richter.

Schrems: "USA sollen solide Datenschutzrechte einführen"

Schrems meldete sich am Donnerstagvormittag nach der Urteilsverkündung zu Wort: "Ich bin sehr glücklich über das Urteil. Auf den ersten Blick scheint uns der Gerichtshof in allen Aspekten gefolgt zu sein. Das ist ein totaler Schlag für die irische DPC und Facebook. Es ist klar, dass die USA ihre Überwachungsgesetze ernsthaft ändern müssen, wenn US-Unternehmen weiterhin eine Rolle auf dem EU-Markt spielen wollen." Die USA sollten solide Datenschutzrechte für alle Menschen einführen, fordert der Aktivist. "Dieses Urteil ist nicht die Ursache für eine Beschränkung der Datenübermittlung, sondern die Folge der US-amerikanischen Überwachungsgesetze. Man kann dem Gericht nicht vorwerfen, das Unvermeidliche zu sagen - wenn die Kacke am Dampfen ist, kann man es dem Dampfer nicht vorwerfen." Der Gerichtshof habe den Datenschutzbehörden klar gemacht, dass sie sich an die Arbeit machen und das Gesetz durchsetzen müssen, so Schrems.

EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourová hatte sich bereits im Vorfeld darauf vorbereitet, dass der EuGH die Rechtsgrundlage für den Datentransfer in die USA kippt. "Ich habe am Dienstag bereits mit US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross darüber gesprochen: Wir müssen uns auf alle Eventualitäten einstellen und eine Antwort bereithalten", sagte sie dem "Handelsblatt" laut Mitteilung.

Auf Schrems' Betreiben kippte der EuGH 2015 bereits die Safe-Harbor-Regelung, weil sie die Daten europäischer Bürger nicht ausreichend vor dem Zugriff von US-Behörden geschützt habe.

Quelle: Apa/Dpa