Eurobarometer bestätigt heimische EU-Skepsis

Laut einer am Montag in Brüssel veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage zeigen sich die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor EU-skeptisch: Die Hälfte der Befragten sagte, dass "die Dinge zurzeit in der Europäischen Union allgemein in die falsche Richtung laufen". Knapp ein Fünftel sieht die EU in die richtige Richtung unterwegs. EU-weit sehen 26 Prozent der Befragten die Dinge in der EU in die richtige, und 39 in die falsche Richtung laufen.

BILD: SN/APA/DPA/PATRICK PLEUL Die Österreicher befürworten die EU-Zusammenarbeit im Energiebereich