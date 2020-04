In der Coronakrise tritt ein alter Gegensatz in Europa zutage: Die reichen Länder im Norden wollen nicht für die ärmeren im Süden haften.

Die Finanzminister der EU suchen eine Lösung in einem erbitterten Streit. In einer Videokonferenz am Dienstag wollen sie beraten, wie den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern geholfen werden kann.

Alle EU-Staaten müssen massiv Schulden machen, um ...