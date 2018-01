Europa ist mehr als der Schutz der Außengrenzen

Österreichs Position zur Europäischen Union lautet: Weniger, dafür effizienter. Das ist zu wenig.

Wohin soll sich die EU entwickeln? Während ganz Europa über den künftigen Kurs der Union noch rätselt, scheint der Weg für die österreichische Bundesregierung bereits klar zu sein: Weniger Europa, aber dafür effizienter als bisher.

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz heißt dies vor allem mehr gemeinsamer Grenzschutz, mehr Sicherheit, mehr Verteidigung, mehr Binnenmarkt und weniger Flüchtlinge. Den Rest können die Mitgliedsstaaten in Eigenregie erledigen. Die Regierung nennt das Subsidiarität. Soll heißen: Brüssel macht nur das, was die Länder im Alleingang nicht schaffen.

Das klingt beim ersten Hinhören gut. Gemeinsamer Schutz der Außengrenzen, gemeinsame Armee, gemeinsame Terroristenbekämpfung, gemeinsamer Handel. Aber keine Gurkenkrümmungsverordnungen mehr, keine Allergengesetze und vor allem keinen Führerschein auf Zeit aus Brüssel.

Sieht man sich dieses Szenario näher an, stößt man auf Widersprüche und Unklarheiten. Erstens gibt es keinen Konsens in Europa darüber, was solche Gemeinschaftsaufgaben sind und was nicht. Für die österreichische Regierung sind es wie gesagt in erster Linie Sicherheits- und Marktfragen, für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zählen aber auch eine gemeinsame Steuerpolitik, ein gemeinsames Budget für die Euroländer oder ein gemeinsamer Währungsfonds dazu. Ebenso will er, dass die EU-Bürger bei der nächsten europäischen Wahl auch internationale Listen wählen können und nicht nur Kandidaten und Parteien aus dem eigenen Land. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will mehr Geld ins Budget pumpen, um den Wegfall der Briten als Nettozahler zu kompensieren. Die Skandinavier und die Beneluxländer haben nach wie vor eine Angleichung der sozialen Standards im Auge. Die österreichische Regierung will das glatte Gegenteil.

Es gibt in der EU unterschiedliche Ansätze, welche Aufgaben sich tatsächlich gemeinsam am besten lösen ließen. Das ist kein Wunder. Die Interessenlage ist völlig verschieden. Das ist auch innerhalb Österreichs nicht anders. Denn während die Bundesregierung in Brüssel gegen den Zentralismus zu Felde zieht, ist ihr in der Heimat zu viel Selbstständigkeit der Länder suspekt.

Neidig schielt die Ministerialbürokratie auf jede Kompetenz der Länder und will sie ihnen am liebsten entreißen. Es gibt Experten im Bund, die wollen die Landtage abschaffen. Andere legen bisher zum großen Teil selbstständige Sozialversicherungen zusammen.

Die wahren Herausforderungen heißen Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, Energieeffizienz, Bildung, Forschung, Religionen, Wettbewerb, Terror, Krieg, Katastrophenschutz, Ressourcen und vor allem die gerechtere Verteilung des Wohlstands auf dem gesamten Erdball. Europa muss in diesen Fragen geschlossen auftreten, um im internationalen Konzert der Großen überhaupt wahrgenommen zu werden. Eine einzelnes kleines Land wie Österreich wird auf sich allein gestellt nichts bewirken können und den Anschluss an die Welt nicht schaffen. Europa auf das Thema Sicherheit zu reduzieren ist daher zu wenig.

Am 1. Juli übernimmt Österreich ein halbes Jahr lang die EU-Präsidentschaft. Spätestens dann muss das Bild von der Europäischen Union weiter gefasst sein als jetzt. In verräterischer Offenheit heißt es im Regierungsprogramm: "Maßstab des internationalen Handelns sind die nationalen Interessen Österreichs." Es wird gar nicht mehr der Versuch unternommen, internationale Solidarität vorzutäuschen. Die Devise lautet: Nur was uns selbst nützt, wird von uns unterstützt.

Das ist genau jene Art von Rosinenpickerei, die Österreich in der Vergangenheit anderen EU-Ländern wie Großbritannien vorgeworfen hat. Ich nehme mir die besten Stücke vom Kuchen, der Rest geht mich nichts an.

Mit dieser Haltung werden wir aber nicht weit kommen. Die Länder, die mehr Zusammenarbeit wollen, werden nicht mehr warten und an uns vorbeiziehen. Österreich landet auf dem internationalen Pannenstreifen. Dort allein zu stehen ist auf Dauer weder angenehm noch besonders sicher.