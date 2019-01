Die EU hält weiter zusammen und signalisiert Bereitschaft für eine Verschiebung des Brexit, wenn London das will.

Es ist selten, dass die drei zentralen EU-Institutionen das Gleiche sagen. Am Tag nach der klaren Ablehnung des EU-Austrittsvertrags im britischen Unterhaus ist es passiert. EU-Kommission, Vertreter des Rats der Mitgliedsstaaten und EU-Parlament sagten unisono: "Großbritannien muss jetzt sagen, was es will."