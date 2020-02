Der Haushalt der Europäischen Union ist keiner wie alle anderen. Der Poker um mehr als 1000 Milliarden Euro ist eröffnet.

Heute kommen in Brüssel die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Sie beraten über den Haushalt der Union für die Jahre 2021 bis 2027 - den "Mehrjähriger Finanzrahmen". Jeder und jede hat zu Hause etwas versprochen, will also als ...