Europa öffnet wieder

Einige Länder in der EU lockern ihre Coronamaßnahmen. In Brüssel und Madrid feiern die Menschen gar auf der Straße.

In den meisten europäischen Staaten sinken tendenziell die Coronazahlen, während die Impfquoten steigen. Ein Anlass für einige Länder, die Coronamaßnahmen zu lockern. In Belgien gibt es keine Ausgangssperre mehr, Spanien beendet seinen landesweiten Notstand. Vielerorts hoffen die Menschen auf mehr Normalität - und auf Reisefreiheit.

Spanien

Volle Straßen und Plätze, überall freudetrunkene Menschen: Am Wochenende feierten in Spanien Zigtausende Menschen das Ende des Corona-Notstands nach sechseinhalb Monaten. Auf der überfüllten Puerta del Sol in Madrid dachten ...