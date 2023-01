Europa sucht nach Leoparden

Die US-Panzer dienen als Feigenblatt für die EU-weit rund 2000 deutsche Leoparden. Fragt sich nur: Wer kann wie viele schicken?

Erst Olaf Scholz, dann Joe Biden. Erst gab der deutsche Kanzler im Bundestag grünes Licht für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine. Nur Stunden später trat der US-Präsident im Weißen Haus in Washington an die Öffentlichkeit und verkündete die amerikanische Beteiligung. Demnach planen die USA die Bereitstellung von 31 M1 Abrams-Kampfpanzern. Die Lieferung könnten sich bis tief in den Herbst ziehen. Angeblich will die Armee nicht auf eigenen Bestände zurückgreifen. Die Panzer sollen vielmehr mit Geld aus dem vom Kongress beschlossenen Ukraine-Hilfspaket gekauft werden.

In den vergangenen Tagen hatten ukrainische Regierungsvertreter und US-Kongressangehörige Biden gedrängt, wenigstens eine kleinen Zahl von Abrams-Panzern zu liefern. So sollte der deutsche Kanzler Olaf Scholz die verlangte Deckung für eigenen Lieferungen erhalten. Bis vor kurzem hatten US-Regierungsvertreter Abrams-Panzer als ungeeignet für die Ukraine bezeichnet. Sie seien zu kompliziert und zu wartungsintensiv. Zudem sei ihre Reichweite auf Grund des enormen Spritbedarfs geringer als die des Leopard.

Hinter den Kulissen war es laut Medienberichten zu Verstimmungen zwischen der Biden-Administration und dem deutschen Kanzleramt gekommen. Das Weiße Haus reagierte verärgert über Versuche von Scholz, Druck auszuüben. Doch zuletzt kam auch innerhalb der USA Schwung in die Debatte, vor allem nachdem drei Senatoren aus beiden großen Parteien Ende der vergangenen Woche in die Ukraine gereist waren und dort Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen hatten. Sowohl der einflussreiche Republikaner Lindsey Graham als auch sein demokratischer Kollege Richard Blumenthal forderten massive Unterstützung für die Ukraine. "Sie wird diesen Kampf gegen Putins barbarische und völkermordende Invasion gewinnen, wenn sie die Waffen und Artillerie hat, die sie benötigt", schrieb Blumenthal auf Twitter.

Zwar sitze der Frust über das lange deutsche Zögern tief, betonte Graham gegenüber dem Magazin "Spiegel". Doch die Deutschen hätten jene Waffen, "die die Ukraine gerade jetzt am dringendsten braucht". Graham erblickte eine Gelegenheit, wie es sie "es nur einmal in einer Generation gibt": Es sei möglich, dem "russischen Militär den Rücken zu brechen", ohne eigene Soldaten zu schicken. Gelinge dies nicht, "wird es mehr Krieg in Europa geben und die Chinesen werden es als Zeichen der Schwäche ansehen".

Die parteiübergreifende Allianz beim Thema Ukraine in den USA hält seit Kriegsbeginn. Washington hatte früh und ungewöhnlich detailliert vor dem russischen Angriff gewarnt, immer wieder gibt es Berichte, dass US-Geheimdienste ihr Wissen mit der Ukraine teilen. Vergangene Woche hatte die "New York Times" gemeldet, dass Washington sogar darüber nachdenke, die Unterstützung noch auszuweiten, um der Ukraine auch die auch eine Rückeroberung der seit 2014 annektierten Krim zu ermöglichen.

Die USA sind die größten Geldgeber der Ukraine. Laut einer Auswertung vom Kiel Institut für Weltwirtschaft hat Washington bisher Hilfen von rund 48 Milliarden Dollar bereitgestellt, davon 22,9 Milliarden für Waffen und militärische Ausrüstung.

In Europa wird es nach der Genehmigung Deutschlands nun darum gehen, ausreichend Leopard-Panzer zu mobilisieren. Der Bestand beträgt laut Angaben des European Council for Foreign Relations, eines Thinktanks, rund 2000 Stück verschiedener Varianten. Viele der älteren Panzer sind aber nicht einsatzbereit und müssten erst instand gesetzt werden. Der ukrainische Generalstabschef Waleri Saluschnji sagte, sein Land benötige 300 Kampfpanzer und 600 Schützenpanzer, um die Russen auf die Linie vor dem Überfall vom 24. Februar zurückzudrängen.