Europa will seine Grenzen dichter machen

Auch wenn es weiter kein EU-Geld für Zäune gibt: Der Kurs in der Migrationspolitik soll schärfer werden.

Erstmals seit Jahren wurde das Thema Migration auf einem EU-Gipfel in Brüssel wieder größer diskutiert. Und heraus kam in der Nacht auf Freitag eine deutliche Verschärfung im Ton. Die 27 Staatsspitzen geben in ihrer Abschlusserklärung teils ungewöhnlich konkret beschriebene Maßnahmen in Auftrag. Adressat ist die EU-Kommission. "Wir werden handeln, um unsere Außengrenzen zu stärken und irreguläre Migration zu verhindern", sagte deren Chefin Ursula von der Leyen. "Die EU schaltet einen Gang höher im Kampf gegen illegale Migration", erklärte Österreichs Bundeskanzler ...