Europäer fordern Fortschritte bei Iran-Atomgesprächen

Nach der Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit dem Iran in Wien am gestrigen Montag dringen die europäischen Verhandler auf konkrete Fortschritte. "Wir haben nicht den Luxus, Zeit mit Nettigkeiten zu verbringen", hieß es bei einem Gespräch der Unterhändler Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Dienstag in Wien. "Wenn sie nicht zeigen, dass sie es mit dieser Arbeit ernst meinen, haben wir ein Problem", hieß es Richtung Iran.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Ali Bagheri Kani leitet die iranische Verhandlerdelegation