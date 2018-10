Europäer setzen mit Asien-Gipfel Zeichen gegen Trump

Die EU-Regierungschefs suchen angesichts der weltpolitischen Alleingänge der USA auf einem Gipfel in Brüssel die Nähe zu Asien. Das Treffen sei ein wichtiges Signal für regelbasierten Welthandel und Multilateralismus, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Freitag beim EU-Asien-Gipfel (ASEM). "Wir können ein Zeichen setzen, dass es in der Welt darum geht, Win-win-Situationen zu schaffen."

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Vertreter aus mehr als 50 Staaten beim Gipfel