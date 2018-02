Europafeindliche UKIP setzte Parteichef Bolton ab

Die europafeindliche britische Partei UKIP steht nach der Abwahl ihres Vorsitzenden Henry Bolton erneut ohne Führung da. Bei einer Parteiversammlung in Birmingham sprach ihm die Mehrheit der Mitglieder am Samstag das Misstrauen aus. Bolton war im Jänner nach Berichten über rassistische Bemerkungen seiner damaligen Freundin über Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle in Bedrängnis geraten.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL "Out now" gilt jetzt auch für Henry Bolton