Europaminister tagen zu Ukraine-Hilfen, Migration und Budget

Die weitere Unterstützung der EU für die Ukraine und deren Weg in die EU stehen ganz oben auf der Agenda des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Brüssel. Die stellvertretende Premierministerin Olha Stefanischyna wird zu einem Arbeitsfrühstück erwartet. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kann aufgrund einer Erkrankung nicht teilnehmen. Noch ist nicht klar, wer sie vertreten wird. Weitere Themen sind die Asylpolitik und der EU-Haushalt.

Der sogenannte Rat für Allgemeine Angelegenheiten dient in erster Linie der Vorbereitung des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs. Ganz oben auf deren Agenda sollen am 26. und 27. Oktober in Brüssel neben der Ukraine und der Erweiterung die EU-Asyl- und Migrationspolitik und die Pläne der EU-Kommission für ein aufgestocktes mehrjähriges EU-Budget stehen. Nach den Vorfällen auf Lampedusa dürfte die Migration diskutiert werden; Schlussfolgerungen dazu seien jedoch derzeit nicht geplant. Die von der spanischen Ratspräsidentschaft für Oktober angepeilte Einigung auf einen aufgestockten EU-Haushalt dürfte laut Brüsseler Beobachtern noch in weiter Ferne sein. Mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, haben sich gegen die Kommissionspläne positioniert.