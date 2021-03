Europaparlament bekommt Sophie-Scholl-Gebäude

Das Europaparlament bekommt ein Sophie-Scholl-Gebäude. Wie Parlamentssprecher Jaume Duch am Montagabend auf Twitter mitteilte, soll ein Parlamentsgebäude in Brüssel nach der Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime benannt werden. Sophie Scholl war am 18. Februar 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommen worden, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Flugblätter der Widerstandsbewegung "Weiße Rose" an der Münchner Universität verteilte.

SN/APA (dpa)/- Dieses Archivbild zeigt die Widerstandskämpferin Sophie Scholl