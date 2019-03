Europaparlament billigte umstrittene EU-Urheberrechtsreform

Das Europaparlament hat die umstrittene Copyright-Reform am Dienstag ohne Änderungen gebilligt. Für den im Februar mit den EU-Regierungen erzielten Kompromiss votierten 348 Abgeordnete, dagegen stimmten 274. Die Urheberrechtsreform, gegen die am Wochenende zehntausende Menschen in ganz Europa demonstriert hatten, sieht Uploadfilter und ein Leistungsschutzrecht vor.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Um die geplante Urheberrechtsreform tobt eine heftige Debatte