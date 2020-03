Europarat: Corona-Maßnahmen müssen Demokratie respektieren

Der Europarat hat betont, dass Maßnahmen von Staaten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie mit nationalen Verfassungen und internationalen Standards im Einklang stehen müssen. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte müssten dabei respektiert werden, schrieb Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric am Dienstag in einem offenen Brief.

SN/APA (KEYSTONE)/GEORGIOS KEFALAS Maßnahmen müssen verfassungskonform sein, warnt der Europarat